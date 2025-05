Operazione "Alto Impatto" sulla Movida di Palermo

Anche nel corso di questo week end sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto", così come previsto dalle direttive del Ministro dell'Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto", che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell'ordine, è volto ad intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano.

L'attività ha interessato, come di consueto, le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza ed in ottica di sicurezza integrata, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e dei centri di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle aree di via Roma, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo nonchè attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Argenteria, di via Paterna, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi.(