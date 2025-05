Catania, cavallo ferito al Tondo Gioieni: si schianta contro un palo

Paura nella prima mattinata di oggi al Tondo Gioeni, sulla circonvallazione di Catania, per un cavallo rimasto ferito mentre trainava un calesse in strada. Il calesse guidato dal fantino e il cavallo hanno urtato contro un segnale stradale e sul posto sono giunti dopo una segnalazione gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo etneo, che hanno gestito la viabilità sull'arteria in direzione Ognina. Tanto il sangue riverso a terra dopo l'accaduto e per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno utilizzato un'idrovora per ripulire la strada dalle tracce di sangue. L'animale è stato medicato di proprietari, mentre il fantino per fortuna non ci sono stati gravi danni.