Biancavilla, evade da domiciliari: 'meglio senza tetto che la convivenza'

Lascia gli arresti domiciliari a Biancavilla dopo un'accesa discussione con la convivente e va a vivere in strada a Catania, assieme ad alcuni clochard di piazza Verga.

Protagonista della vicenda un 56enne che è stato trovato dai carabinieri e arrestato per evasione.

Ai militari dell'Arma l'uomo ha ribadito che "preferiva vivere per strada piuttosto che con la compagna a Biancavilla", giustificazioni non gli hanno evitato l'arresto e l'obbligo di ritornare a casa per continuare a scontare la misura cautelare dei domiciliari.