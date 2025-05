A Letojanni e Ragalna due murales per Emanuela Loi e Graziella Campagna

Due donne vittime della mafia diventano protagoniste nei murales del progetto di arte urbana della Fondazione Federico "Le Strade da Seguire..", fortemente voluto dal presidente Gaetano Galvagno.

Questa mattina, a Letojanni (Messina) e Ragalna (Catania), sono state inaugurate le opere dedicate a Graziella Campagna ed Emanuela Loi, entrambe uccise per mano della criminalità organizzata.

Graziella, appena diciassettenne, fu prima fatta scomparire e poi assassinata con colpi d'arma da fuoco, dopo aver scoperto - inconsapevolmente - la vera identità di un mafioso.

Emanuela, invece, perse la vita nella strage di via D'Amelio.

È stata tra le prime donne poliziotto italiane assegnate al servizio scorte e la prima agente della Polizia di Stato a morire in servizio.

"Queste iniziative - ha detto il presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno - servono a ricordare che non esistono vittime di serie A o di serie B: ci sono italiani uccisi dalla mafia, che si credeva al di sopra di tutti e pensava di poter decidere della vita altrui. Lo Stato ha dimostrato che non è così, e oggi siamo qui a rendere omaggio a Graziella ed Emanuela, così come stiamo facendo con il nostro progetto in tante parti della Sicilia. Queste persone meritano rispetto e riconoscimento come eroi. Ricordarli è un onore e un dovere: rappresentano un esempio di purezza, sono dei martiri." All'inaugurazione del murales a Letojanni, lungo la strada statale 114, oltre a uno dei fratelli di Graziella, Pasquale Campagna - che ha ringraziato il presidente Galvagno per l'iniziativa - erano presenti il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, e numerosi primi cittadini della zona jonica.

A Ragalna, invece, il murales realizzato presso la scuola Marconi Plesso Mongibello facente parte dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Paternò e Ragalna, è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del sindaco Antonino Caruso, del questore di Catania Giuseppe Bellassai, del gen.

Salvatore Altavilla comandante provinciale carabinieri Catania e del dirigente scolastico prof.ssa Maria Santa Russo.