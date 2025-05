Amministrative, ecco chi sono i sindaci eletti in 8 Comuni in Sicilia

Concluso lo spoglio delle schede elettorali in Sicilia dove si è votato per il rinnovo di nove consigli comunali. Ecco i sindaci eletti. A Realmonte, in provincia di Agrigento, Alessandro Pietro Mellia è il nuovo sindaco con il 46,4% dei consenti. Ha battuto Leonardo Aucello, che ha ottenuto il 37,4% dei voti e Sabrina Lattuca, che si è fermata al 16,2% dei consenti. A Solarino, in provincia di Siracusa, dove ha votato il 67,1% degli aventi diritto, è stato eletto sindaco il deputato regionale del Pd Tiziano Spada, sostenuto da Orizzonte Solarino: Spada ha ottenuto il 52,1% contro il 47,9% dell'uscente Giuseppe Germano, sostenuto da La svolta buona. A Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco Cosimo Gullo, che ha ottenuto il 46,83% delle preferenze. Ha avuto la meglio su Pino Scaccia che ha conquistato il 29,90% e Rosario Nasca che si è fermato al 23,27%. A Prizzi, sempre in provincia di Palermo, il neo sindaco è Luigi Maria Lucio Vallone, sostenuto da Insieme per Prizzi. Con il 66,5% dei voti, ha avuto la meglio su Antonina Comparetto, appoggiata da Uniamo Prizzi che si è fermata al 33,50% delle preferenze. A Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, Giuseppe Pagoto è stato eletto sindaco con il 53,88% dei consensi ed ha battuto il contendente Francesco Sammartano, che si è fermato al 46,12% dei voti.

Quattro i comuni in provincia di Catania chiamati al voto.

A Castiglione di Sicilia il nuovo sindaco è Concetto Stagnitti, che ha ottenuto il 39,9% delle preferenze, contro il 37,1% di Antonino Camarda e il 23% di Salvatore Monforte.

A Palagonia è stato eletto Salvatore Astuti con il 51,65% dei voti, che ha battuto Agnese Campisi (19,24%), Alessandro Gueli (15,33%), Marianna Fagone (8%) e Salvo Grasso (5,78%).

A Raddusa è stato eletto sindaco Giuseppe Marino con il 34,9% dei voti, che ha avuto la meglio su Emilio Cosentino che ha conquistato il 30,2% dei consensi, Carmela Pagana che ha ottenuto il 27,17% dei voti e Giovanni Piazza che si è fermato al 7,73% delle preferenze.

A Ramacca è stato eletto Rosario Gravina, con il 55,78% dei voti, che ha battutto l'ex deputato regionale Pippo Limoli, che si è fermato al 44,22% delle preferenze.

Dei nove comuni impegnati alle urne soltanto Palagonia ha più di 15 mila abitanti e i seggi sono assegnati con il proporzionale.

Alla fine è stata del 57,01% l'affluenza alle urne nelle elezioni amministrative in Sicilia. I votanti sono stati 33.347 su 58.495.