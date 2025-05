Pappagallino maltrattato e chiuso in marsupio: salvato dalla polizia a Noto

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Noto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in corso Vittorio Emanuele, hanno notato due soggetti impegnati a vendere giocattoli.

Nel corso del controllo, uno dei due soggetti, un giovane 27 anni, veniva trovato in possesso di un pappagallino, di razza agapornis, nascosto all’interno di un marsupio.

Il giovane utilizzava il pappagallo per fare delle foto con i turisti dietro compenso economico.

I poliziotti sequestravano il volatile che, all’interno del marsupio, avrebbe sicuramente sofferto la mancanza d’aria.

Il giovane è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali e di detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura.

Inoltre, per la vendita abusiva di giocattoli, il denunciato è stato, anche, sanzionato amministrativamente e i beni sequestrati.

Il pappagallino sequestrato è stato affidato ad un Poliziotto che, nelle more, si prenderà cura dell’animale.