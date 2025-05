E' ai domiciliari ma passeggia a Ortigia: preso a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Ortigia, hanno arrestato un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

I Poliziotti, impegnati nel pattugliamento appiedato del centro storico dell’isola di Ortigia, hanno sorpreso, nei pressi di Via Roma, il quarantenne che, violando la misura della libertà personale cui è sottoposto, passeggiava per le vie di Ortigia.

Addosso all’uomo gli agenti trovavano un coltello e lo denunciavano anche per tale reato.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva posto nuovamente ai domiciliari.