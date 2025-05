Modica, suolo urbano chiude la stagione con teatro, musica e convivialità

Domenica 1 giugno si terrà l’ultimo appuntamento della stagione di Suolo Urbano,

l’evento che unisce agricoltura, artigianato, cultura e socialità all’interno del parco di

Villa Silla, a Modica.

Questa edizione pre-estiva sarà un’occasione per ritrovarsi tra teatro, musica dal vivo,

laboratori per tutte le età e la consueta Fiera Agricola e Artigiana, con prodotti locali,

artigiani e realtà del territorio.

Programma della giornata:

“Il teatro ti libera!”

Ore 9:30 – 11:30

Laboratorio esperienziale del Teatro dell’Oppresso (TDO) a cura di GraziaMaria Cutrera.

Un’occasione per sperimentare il teatro come strumento di espressione e trasformazione

sociale.

Teatro dei burattini: “Un mondo dove tutto è possibile”

Ore 11:00 – 12:00

Spettacolo per tutte le età di e con Antonio Carnemolla.

Concerto live: WHITE BRONCO

Ore 12:00

Live set della band modicana tra indie-folk e rock alternativo.

Laboratorio bambini (+3): “L’acchiappasogni”

Ore 10:00 – 11:00

Attività manuale con materiali naturali ispirata alla pedagogia steineriana. A cura del

Gruppo Antroposofico Ibleo, conduce Rosanna Distefano.

Laboratorio di cucina migrante: Sicilia!

Ore 10:00 – 12:00

Con Estremo Sud. Un percorso culinario tra storie, ricette e identità.

Pranzo conviviale con Manicò – Cucina Itinerante

Ore 13:00

Un momento collettivo da gustare insieme nel verde del parco.

Prenotazioni: Federica 320 9794974 / Andrea 331 1804282

Durante tutta la mattinata:

• Fiera Agricola e Artigiana con prodotti a km zero e artigianato locale

• Bar Urbano con Bann – Pane Libero, Manicò e BAC – Birrificio Artigianale Cabrera

• Spazio di scambio: abiti, accessori, libri, talee, semi e giochi

• World music con selezione musicale a cura di Saro Tribastone

• Banchetto informativo sul Referendum dell’8 e 9 giugno

• GazaCola Project – raccolta fondi simbolica a sostegno del popolo palestinese