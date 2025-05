Vittoria, denuncia di Scuderi: disagi al quartiere Cicchitto

“Ci troviamo dietro l’ex cooperativa Rinascita, nel quartiere Cicchitto, e siamo nuovamente qui perché, così come accade in tutti i quartieri periferici di Vittoria, l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale è assoluto”. Lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pippo Scuderi, con un video che, in queste ultime ore, sta girando sui social. “Voi stessi – sottolinea Scuderi rivolgendosi ai fruitori del video – potete accorgervi di quanto alte siano le erbacce di questo sito che superano quasi la mia statura e che, per di più, sono a ridosso delle abitazioni e quindi si comprende bene come diventino ricettacolo di rifiuti, di roditori, di sporcizia e quant’altro. Riteniamo che tutto ciò, nel 2025, non sia ammissibile. Riteniamo che non si possa vivere nei quartieri in queste condizioni. Eppure, ricordo ancora quando l'amministrazione comunale affermò, poco dopo l’insediamento, che avrebbe iniziato la riqualificazione della città proprio dai quartieri periferici, che avrebbe dato priorità proprio alle periferie. E, invece, niente di tutto questo. Queste erbacce, tra l'altro, sono a ridosso della centrale del gas. Si comprende bene che se queste erbacce si dovessero incendiare, i problemi sarebbero realmente seri".