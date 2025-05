'Stop genocide, per 10 minuti striscione al Palazzo Ars a Palermo

"Stop genocide" è lo striscione appeso a un balcone di Palazzo dei Normanni dal deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera, ma rimosso pochi minuti dopo dagli assistenti parlamentari.

"Un atto dovuto che vuole essere un messaggio di pace - dice La Vardera - sono stanco di vedere il Parlamento più antico del mondo non esprimersi in nessun modo su temi come quello della guerra.

Un messaggio che purtroppo è durato solo 10 minuti, poiché i messi parlamentari hanno chiesto di toglierlo, ma era fondamentale per noi lanciare un segnale al mondo che andasse oltre la politica ma che parlasse di pace".

Per La Vardera "aldilà degli steccati e dei campanilismi, prima di tutto viene la vita e non possiamo rimanere inermi davanti a vite umane spezzate"."Stop genocide" è lo striscione appeso a un balcone di Palazzo dei Normanni dal deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera, ma rimosso pochi minuti dopo dagli assistenti parlamentari.

"Un atto dovuto che vuole essere un messaggio di pace - dice La Vardera - sono stanco di vedere il Parlamento più antico del mondo non esprimersi in nessun modo su temi come quello della guerra.

Un messaggio che purtroppo è durato solo 10 minuti, poiché i messi parlamentari hanno chiesto di toglierlo, ma era fondamentale per noi lanciare un segnale al mondo che andasse oltre la politica ma che parlasse di pace".

Per La Vardera "aldilà degli steccati e dei campanilismi, prima di tutto viene la vita e non possiamo rimanere inermi davanti a vite umane spezzate".