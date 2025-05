Il Pd di Floridia riconferma Vassallo segretario: rispetto reciproco con Carianni

Il circolo del Partito Democratico di Floridia ha confermato il mandato da segretario cittadino a Gaetano Vassallo. Gli iscritti hanno scelto all'unanimità di continuare nel solco tracciato dall'attuale consigliere comunale, condividendo le scelte per il presente e il futuro della comunità democratica floridiana.

"Sono particolarmente contento di essere stato indicato, da più parti, come elemento di equilibrio per consentire al circolo di Floridia di andare avanti in maniera unitaria - ha detto Gaetano Vassallo -. E’ stato apprezzato il lavoro di questi anni alla guida del Partito, mio e di tutto il gruppo dirigente che si è speso generosamente, e il circolo di Floridia ha saputo conciliare l’impegno politico e amministrativo con il rispetto delle diverse sensibilità di cui si compone il nostro partito. All’indomani delle ultime elezioni amministrative, il PD ha lavorato in consiglio comunale portando avanti un’opposizione seria, mai fondata su pregiudizi ma sulla valutazione dei provvedimenti. Con questa disposizione d’animo e con il lavoro di tessitura svolto dal deputato regionale Tiziano Spada, siamo riusciti a costruire un rapporto di reciproco rispetto con l’Amministrazione Carianni. Il Sindaco e il suo movimento, pur mantenendo la propria autonomia civica, hanno dimostrato con i fatti di essere parte integrante del centro-sinistra, non soltanto per il tenore ideale ma anche per il sostegno concreto al nostro Partito nelle diverse competizioni elettorali regionali, nazionali ed europee. Questi presupposti hanno portato a un’alleanza politico-amministrativa con l’ingresso in giunta di Luca Brunetti, assessore espressione del nostro partito. Il Partito Democratico di Floridia sta contribuendo con le idee e le competenze dei propri militanti agli ottimi risultati dell’amministrazione comunale. Un percorso di buona amministrazione che merita di essere sostenuto e sviluppato in prospettiva delle elezioni amministrative del 2026, competizione elettorale che ci vedrà impegnati nella costruzione di una lista forte del PD, mettendo in campo le migliori energie".

Vassallo ha voluto anche commentare il risultato elettorale delle recenti elezioni amministrative di Solarino, che hanno visto affermarsi Tiziano Spada e la sua coalizione.

"Il radicamento territoriale, la collaborazione con le forze sane e volenterose delle comunità, la buona amministrazione rappresentano le basi da cui far ripartire il Partito Democratico a tutti i livelli - continua il segretario cittadino floridiano -. Le affermazioni alle elezioni amministrative di questi giorni lo dimostrano.

Voglio fare i migliori auguri di buon lavoro al nostro deputato regionale Tiziano Spada per la splendida vittoria nella competizione elettorale per la carica di sindaco di Solarino. Una vittoria frutto dello straordinario impegno suo e di un gruppo sempre più numeroso di persone che, insieme a lui, hanno creduto nel rinnovamento politico e amministrativo di una città importante come Solarino".