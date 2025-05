Tre giovani, di età compresa tra22 e 25 anni, sono stati arrestati a Palermo per una rissa la notte scorsa in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Marina. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dalle urla che provenivano dalla strada. I tre erano vubriachi e all'arrivo delle forze dell'ordine hanno tentato di fuggire, ma sono stati arrestati. E' intervenuto anche personale del 118 per medicarli.