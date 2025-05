Libero Consorzio Comunale Ragusa, assegnate le deleghe ai consiglieri

La Presidente Maria Rita Schembari ha assegnato le deleghe ai Consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Nel dettaglio, sono state assegnate al Consigliere Giuseppe Cassì le deleghe a: Vicepresidenza, Cooperazione interistituzionale e rapporti con i Comuni, Pianificazione strategica e Programmazione europea. Al Consigliere Federico Chinnici le deleghe a: Sviluppo economico e commerciale, Politiche agricole ed agroalimentari, Problematiche aree montane. Al Consigliere Samuele Cultrera le deleghe a: Digitalizzazione ed innovazione tecnologica, Politiche ambientali e forestali, Politiche giovanili. Al Consigliere Giuseppe Dimartino le deleghe a: Sviluppo industriale ed artigianale, Lavori pubblici, Aree costiere. Al Consigliere Angelo Galifi le deleghe a: Sviluppo delle infrastrutture, Viabilità provinciale, Problematiche legate all’erosione costiera e alle crisi idro-geologiche, Politiche energetiche. Alla Consigliera Maria Monisteri le deleghe a: Politiche del turismo, Valorizzazione della cultura rurale, Sport.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024 e relativi allegati e la Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027. “Due importanti atti - ha detto la presidente - ringrazio i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato con questo voto. Il Rendiconto fornisce una fotografia al 31 dicembre 2024 e certifica che dell’ente è finanziariamente sano, grazie agli uffici ed ai commissari straordinari che in questi anni hanno tenuto conto delle esigenze del territorio. Una garanzia per la nostra amministrazione ed anche una responsabilità a proseguire su questo solco. Anche la seconda variazione di bilancio risale all’ultima gestione commissariale ma, per questioni di opportunità viste le elezioni di secondo livello alle porte, è arrivata adesso al voto dei Consiglieri eletti. Per lo più si tratta di somme e finanziamenti già con precisa destinazione, per tutti i fondi non vincolati saremo aperti ad ascoltare i consiglieri provinciali e tutte le proposte dei territori”.