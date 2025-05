Cracolici (Pd): a Lampedusa da mesi manca il medico di base

"Da mesi i cittadini di Lampedusanon dispongono dei servizi che dovrebbero essere garantiti dalmedico di base, a causa di alcune decisioni dell'Asp di Palermo che appaiono incomprensibili e lesive dei diritti degli assistiti". Lo dicono Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd e il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro, che hanno presentato un'interrogazione all'Ars rivolta all'assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni. La vicenda - dicono gli esponenti del Pd - ha inizio nel novembre 2024 quando la dottoressa Rosa Rita Cutrone, fino ad allora medico di base a Lampedusa, è andata in pensione. Gliassistiti dell'isola si sono dunque rivolti, attraverso ilservizio di Guardia medica, al dottor Liapis Dionysios medico dibase sull'isola di Linosa (che ricade territorialmente nellostesso comune di Lampedusa) il quale era stato autorizzato coni ncarico provvisorio dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa e Linosa a svolgere servizio in entrambe le isole. "Nel febbraio 2025 però - si legge nell'interrogazione - il Direttore del dipartimento cure primarie dell'Asp di Palermo, Salvatore Vizzi, ha revocato il provvedimento disponendo che ildottor Liapis Dionysios si limitasse a svolgere il servizio dibase esclusivamente nell'isola di Linosa, privando di unservizio essenziale i cittadini di Lampedusa che lo avevanoindicato quale medico di base". Nell'interrogazione, firmata anche dagli altri parlamentaridel gruppo Pd, si chiede di sapere per quale motivo "daln ovembre 2024 non sia stato ancora nominato il medico di base dopo il pensionamento della dottoressa Cutrona, e per quale motivo il direttore del dipartimento cure primarie dell'Asp di Palermo, Salvatore Vizzi, abbia revocato al dottor Dionysios Liapis l'incarico di medico di base su Lampedusa, non considerando che i territori di Lampedusa e di Linosa ricadono nella medesima area comunale e perciò da considerarsi come unica circoscrizione nella quale egli è legittimato a svolgere attività".