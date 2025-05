Muv vince Sud innovation, l'App in finale a Messina

È Muv, una piattaforma che promuove la mobilità sostenibile attraverso dinamiche di gioco, welfare aziendale e certificazioni ambientali, la startup selezionata per rappresentare la Sicilia alla finale nazionale della Sud innovation champions, in programma il prossimo 17 ottobre a Messina, all'interno della terza edizione del Sud innovation summit-AI for future.

La tappa isolana ha inaugurato il roadshow 2025, la più grande competition interregionale del Sud Italia dedicata a startup, spin-off, progetti di ricerca e Pmi innovative, ideata e promossa da Sud innovation Aps, con PwC Italy e Factory Accademia come partner.

"Oggi abbiamo celebrato - ha detto Stefania Ruggeri, vicepresidente di Sud innovation Aps - una generazione che vuole costruire il futuro nel Sud e non altrove, con visione, competenze e spirito imprenditoriale.

Cinque realtà sono salite sul palco e hanno portato idee concrete, radicate nei bisogni reali del presente. Il nostro augurio, per la startup vincitrice e per tutte le candidate che ringraziamo, è di continuare a crescere, a innovare e a rappresentare con forza il potenziale espresso".

"La tappa siciliana è stata un momento straordinario di confronto e scambio di idee tra tutti gli attori della filiera e dell'ecosistema dell'innovazione - ha affermato Vincenzo Tanania, partner digital innovation PwC Italy - siamo entusiasti che sia stata premiata una realtà capace di offrire una risposta concreta a un tema centrale per il nostro futuro: la mobilità urbana sostenibile ed efficiente».

"Siamo onorati e orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento - ha sottolineato Salvatore Di Dio, associato dell'università di Palermo e co-founder della startup vincente - Muv nasce dalla ricerca per contribuire alla transizione ecologica partendo dai nostri comportamenti. Daremo sempre di più un grande contributo all'ecosistema dell'innovazione, che dimostra di essere pronto per affrontare importanti sfide per il futuro". La Sud Innovation Champions proseguirà nei prossimi mesi con le tappe di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Sardegna e Calabria. Tutte le informazioni sul percorso, i partner, le date e la finale sono disponibili su www.sudinnovationsummit.it