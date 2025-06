Il 2 Giugno, Anci Sicilia alla parata dei Fori imperiali

"Per l'ottavo anno consecutivo i sindaci di tutta Italia aprono la parata del 2 giugno a Roma in occasione della Festa della Repubblica. Anche una delegazione dei comuni siciliani, guidata dal presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, ha partecipato stamattina alla tradizionale parata dei Fori Imperiali, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica italiana. Ha preso parte alla cerimonia anche la delegazione siciliana composta da Paolo Amenta, dal segretario generale dell'ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano e dai sindaci Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, Gaetano Nanì, sindaco di Naso, Luigi Nigrelli, sindaco di Comitini, Liborio Gaziano, sindaco di Santa Elisabetta, Eugenio Aliberti, sindaco di Rodì Milici, Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, Francesco Re, sindaco di Santo Stefano di Camastra, Domenico Ruffino, sindaco di Pettineo, Damiano Scalici, sindaco di Torretta, Antonio Petralia, sindaco di Calatabiano, Franco Fiore, sindaco di Caccamo e Giuseppe Gattarello, vice sindaco di Raffadali.

a"La Festa della Repubblica - hanno spiegato Amenta e Alvano - rappresenta un momento importante per riaffermare i principi di solidarietà, democrazia, partecipazione e uguaglianza che sono alla base della nostra Costituzione. E' anche un momento di confronto importante per sottolineare valori come la pace e la convivenza civile".