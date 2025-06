Controlli a Pachino e Portopalo: espulsi 4 stranieri irregolari

Continuano i servizi nei comuni di Pachino e di Portopalo di Capo Passero per assicurare maggiore presenza delle forze dell’ordine nel territorio ed innalzare la percezione di sicurezza tra gli abitanti del pachinese. Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Pachino e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, insieme ai colleghi dell’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno pattugliato il centro di Pachino e di Portopalo di Capo Passero e le zone limitrofe effettuando posti di controllo che hanno consentito di identificare 115 persone e di controllare 75 veicoli. inoltre, sono stati individuati quattro cittadini extracomunitari che, successivamente, sono stati denunciati, a vario titolo, per aver violato le norme sull’immigrazione. Per uno di questi, irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso il decreto di espulsione del Prefetto di Siracusa con provvedimento di trattenimento presso un CPR siciliano per il successivo rimpatrio nel paese d’origine. In tale scenario operativo, e nell’ambito dei medesimi servizi, sono stati controllati con particolare attenzione tutti i luoghi di ritrovo ed i locali pubblici maggiormente frequentati da giovani e cittadini stranieri.