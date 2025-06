Asp Catania: campagna sulla sicurezza parte da banchi scuola

Un messaggio chiaro e un obiettivo ambizioso: portare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dalle scuole alla comunità.

Sarà questo il cuore dell'evento in programma domani, giovedì 5 giugno, alle ore 10, al Palazzo della Regione Siciliana (ex Palazzo Esa) di Catania. L'Asp di Catania darà infatti il via alla campagna di comunicazione realizzata proprio a partire dalle idee e dalle opere dei ragazzi che hanno partecipato al concorso creativo, raccogliendo la sfida lanciata dal progetto "La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola".

Una sfida che i giovani hanno accolto con entusiasmo e impegno, presentando più di 80 progetti in quattro diverse categorie: elaborati scritti, progetti multimediali, artistici e tecnici. I vincitori - che saranno presenti insieme ai loro insegnanti e ai dirigenti scolastici - potranno finalmente vedere le loro idee trasformarsi in veri e propri strumenti di comunicazione, pronti a parlare alla città attraverso i canali social e istituzionali dell'Asp.

Accanto ai ragazzi ci saranno il direttore generale dell'Asp, Giuseppe Laganga Senzio, il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina, il direttore amministrativo Tamara Civello e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi. Insieme a loro, Emilio Grasso, dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, e la Commissione che ha valutato i lavori. Sarà un'occasione di dialogo e confronto: i ragazzi racconteranno come sono nati i loro progetti, quali idee li hanno guidati e come hanno scelto di dare voce a un tema tanto importante.

«Abbiamo voluto dare voce ai ragazzi - dichiara il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio - perché crediamo che il cambiamento culturale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro debba partire dai banchi di scuola. È lì che si formano non solo i lavoratori e i datori di lavoro di domani, ma i cittadini consapevoli e responsabili. Per questo, aprire un dialogo con gli studenti non è solo un'opportunità educativa: è una responsabilità istituzionale. Significa coinvolgerli attivamente in un percorso che rende la salute e la sicurezza temi vissuti, familiari e interiorizzati. Ora tocca a loro parlare a tutta la città con i linguaggi che conoscono meglio: creatività, passione e originalità. I loro messaggi saranno i protagonisti di una campagna che parla ai giovani, ma anche agli adulti».

Il progetto, inserito nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025 e curato dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania, è un esempio concreto di come l'educazione possa intrecciarsi con la cittadinanza attiva.