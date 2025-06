Va in tilt il sistema informatico dell'ospedale Civico di Palermo

Il sistema informatico dell'ospedale Civico di Palermo questa mattina è andato in tilt per alcune ore.

Il guasto ha provocato disservizi e ritardi nelle consulenze mediche e negli esami di laboratorio oltre alla temporanea chiusura dell'area di emergenza che ha costretto a dirottare i pazienti verso altri pronto soccorso della città.

L'azienda Arnas Civico Benfratelli, in una nota, oltre a scusarsi con l'utenza per i disagi sottolinea che "si è trattato di un temporaneo disservizio legato a un aggiornamento del sistema informatico (Ict).

La maggior parte dei problemi sono già stati risolti e qualche disservizio residuo sarà risolto a breve".