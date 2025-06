Carlo Auteri rafforza la Dc a Siracusa, il deputato guarda la sua Floridia con interesse

Carlo Auteri, deputato regionale originario di Floridia,qualche mese addietro, aveva lasciato il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia all'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) per aderire al Gruppo Misto. Questa decisione era stata presa in seguito alle polemiche riguardanti i contributi pubblici erogati a associazioni riconducibili ad alcuni familiari, e alle accuse di minacce rivolte al collega Ismaele La Vardera, che aveva sollevato la questione in aula. Fino a qualche giorno fa, quindi, Auteri era membro del Gruppo Misto insieme a La Vardera e Gianfranco Miccichè. Tuttavia, Miccichè aveva espresso pubblicamente di non gradire la presenza di Auteri nel gruppo, sottolineando differenze di educazione e Carlo Auteri ha recentemente aderito alla Democrazia Cristiana Nuova di Totò Cuffaro, portando il numero dei deputati regionali del partito a sei all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS). Questa adesione si inserisce in un contesto di crescente espansione del partito, che ha visto l'ingresso di nuovi esponenti sia a livello regionale che locale. Nei giorni scorsi, fra l’altro, anche sei consiglieri comunali di Vittoria hanno aderito alla DC, suscitando discussioni politiche nella città. L’adesione di Auteri alla DC di Cuffaro potrebbe riflettere un orientamento verso un progetto politico più centrato e territoriale, in linea con le sue origini siracusane. Per quanto riguarda una possibile candidatura a sindaco di Floridia, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Auteri. Tuttavia, la sua recente attività politica e le sue dichiarazioni pubbliche indicano un possibile interesse per la politica comunale. In particolare, Auteri ha criticato duramente l'attuale sindaco di Floridia, Marco Carianni, accusandolo di incapacità e di non fare il bene della città . In sintesi, l'ingresso di Carlo Auteri nella Democrazia Cristiana Nuova di Totò Cuffaro rappresenta un rafforzamento del partito sia livello regionale che locale. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le sue recenti mosse politiche suggeriscono un possibile interesse per una futura candidatura a sindaco di Floridia.

Sa.M.