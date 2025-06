Milano, si butta dal quarto piano per fuggire ad un incendio e muore

Allarmati da "urla lancinanti", i vicini di casa l'hanno vista lanciarsi dalla finestra al quarto piano di un appartamento in fiamme. È morta cercando di salvarsi dall'incendio della sua abitazione, la scorsa notte a Milano, Sueli Leal Barbosa, operatrice socio sanitaria brasiliana di 48 anni.

Al momento della tragedia era sola in casa e, secondo i primi accertamenti, la porta era chiusa dall'esterno: il figlio di 10 anni avuto da una precedente relazione era a dormire dal padre, mentre il compagno - un connazionale di 45 anni - è stato trovato in un bar vicino dalla polizia, che lo ha ascoltato per tutto il giorno in Questura.

Alcuni testimoni hanno riferito di una lite tra loro.

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Abruzzi, a due passi da piazzale Loreto, quando la mezzanotte era da poco passata. Subito soccorsa, la donna è morta dopo il ricovero in ospedale, dove era stata trasportata in codice rosso. "Chiedeva aiuto, gridava, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme erano già alte", racconta Maria Bono. L'appartamento della vicina si trova al piano di sopra. "Quanto ho tirato su le tapparelle, ho visto il cielo rosso - racconta - e ho sentito il botto delle finestre esplodere per il calore. Ho chiamato mio marito, che stava dormendo, e siamo scappati". "Se non mi avesse svegliato, non sarei qui...", dice accanto a lei il compagno.

Gli appartamenti più vicini a quello del rogo sono stati dichiarati inagibili, mentre gli occupanti degli altri alloggi dello stabile, un edificio di sette piani, sono rientrati dopo aver trascorso alcune ore in strada. "È stata una notte da incubo", dice ancora la signora Maria, che conosceva bene la vittima. "Salutava sempre, era gentile e sorridente - ricorda - Spesso scambiavamo qualche parola ed è capitato che mio marito abbia tirato qualche calcio al pallone con il figlio. Litigi? Non mi risulta, non so, non vorrei dire stupidaggini...".

Alcuni condomini avrebbero però raccontato agli agenti della Questura intervenuti sul posto di una lite tra la vittima e il compagno proprio durante la serata di mercoledì. E una lite tra i due conviventi si era già registrata qualche mese fa, quando erano dovute intervenire le forze dell'ordine nell'appartamento di proprietà della donna, che lavorava all'Istituto dei Tumori.

I rilievi della Scientifica e del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, impegnati ad appurare le cause dell'incendio, sono proseguiti per tutto il pomeriggio. Un sopralluogo di diverse ore, al quale ha partecipato anche la pm di turno, Maura Ripamonti, che coordina le indagini. "Abbiamo concluso i primi accertamenti: al momento per noi la situazione è abbastanza chiara", dice il capo reparto del Nucleo investigativo antincendio della direzione regionale Lombardia, Michele Giacalone.

"L'appartamento è completamente distrutto dalle fiamme - aggiunge -. C'è stato un flashover", un incendio generalizzato e che si propaga rapidamente. "La lettura dei segni non è stata di semplice individuazione, ma la situazione - ribadisce - è abbastanza chiara". Alla domanda su una possibile origine dolosa del rogo, Giacalone però non si sbilancia: "Noi lo abbiamo già capito, ma non possiamo dirlo perché è tutto in mano alla magistratura".

"Era una donna buona, sempre pronta ad aiutare gli altri. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile", ha detto Elisangela Batista da Silva, presidente dell'associazione filantropica Bem creata da cittadini brasiliani, che conosceva Sueli. "Ci stringiamo alla famiglia, agli amici e alla comunità brasiliana in Italia. Sosterremo ogni iniziativa solidale per il figlio e i familiari. Ciao Sueli, che la tua anima trovi pace", si legge nella nota di cordoglio dell'associazione.