Estate a Caltagirone, presentato il programma di "Hot Cult": musica, cinema, enogastronomia

Musica, cultura, cinema, incontri, enogastronomia e altro ancora caratterizzano “Hot Cult”, il programma di eventi dell’Estate 2025 a Caltagirone presentato stamani, nel corso di una conferenza stampa in municipio a cui sono intervenuti Fabio Roccuzzo (sindaco), Claudio Lo Monaco (assessore alla Cultura) e Francesco Perticone, in rappresentanza di iNuvola che, in sinergia con l’Ufficio stampa del Comune, cura l’immagine coordinata dell’Estate nella Città della ceramica.

“Abbiamo lavorato – ha sottolineato Francesco Perticone - a una sintesi fra valori identitari e linguaggio giovane, internazionale, inclusivo e trendy. Hot Cult è un gioco di parole: come cultura, che strizza l’occhio a , abbreviazione affettuosa di Caltagirone. Un naming che mira a raggiungere un pubblico più ampio, oltre i confini territoriali. E’ una campagna costruita per vivere su più canali contemporaneamente, con l’obiettivo di valorizzare Caltagirone come destinazione culturale estiva e di rafforzarne la visibilità nel panorama siciliano e nazionale".

Il programma: International Jazz Festival, quarta edizione con grandi firme della musica Jazz nazionale e internazionale (Scala Santa Maria del Monte, 28-29 giugno con Jany McPherson ed Eleonora Strino; 5-6 luglio con Joyce Elaine Yulle & Urban Fabula e Stefano Di Battista); CaltaPride, seconda edizione (Piazza Umberto, 12 luglio: lotta, diritti, orgoglio e inclusione); Sicilia Regione europea dell’Enogastronomia, Sicilia l’isola buona (Villa comunale, dal 18 al 20 luglio); Illuminaria Fest, terza edizione (Piazza Umberto, dal 22 al 27 luglio; musica, cultura ed enogastronomia); Serate musicali ai Gesuiti, seconda edizione (Collegio dei Gesuiti, dal 27 al 30 luglio, rassegna musicale); Sikelia Festival, seconda edizione (Villa Patti, 2-3-4-5 agosto; festival culturale multidisciplinare); Short Film Festival, quarta edizione (Piazza Municipio, settembre, date da definire; rassegna internazionale di cortometraggi). A questi appuntamenti vanno aggiunti quelli che ruotano attorno alle festività del patrono, San Giacomo, alla Scala illuminata e alle altre iniziative incentrate sulla valorizzazione dei bei immateriali di Caltagirone, città patrimonio Unesco, che saranno oggetto di una specifica presentazione.