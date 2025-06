Il ministro Salvini incontra il sindaco di Lampedusa, 'massima attenzione'

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi al MIT il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Mercurio. Lo rende noto il Mit. La riunione è stata dedicata ai collegamenti dell'isola, in particolare ai collegamenti aerei e alla tematica della continuità territoriale.

È stata inoltre affrontata la necessità di un supporto amministrativo per l'attuazione degli investimenti destinati all'isola. Il ministro Salvini ha ribadito "la massima attenzione del Governo per Lampedusa, confermando la disponibilità a individuare soluzioni efficaci per le richieste avanzate dall'amministrazione comunale".