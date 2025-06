Fazio (Dia), la 'ndrangheta fa riferimento a Polsi

"Per Cosa Nostra sono state fatte, nel 2024, 200 interdittive, tutte localizzate in Sicilia, per quanto riguarda la 'ndrangheta, invece, questa presenta infiltrazioni nel tessuto economico oltre regione e questo dimostra la sua capacità di proliferare fuori dai confini calabresi.

Una caratteristica che, ad esempio la mafia siciliana non ha".Parte dal potere della 'ndrangheta di radicarsi ovunque la conferenza stampa indetta a Catanzaro da Beniamino Fazio, direttore della Direzione investigativa antimafia con sede nel capoluogo.

"Le sentenze - ha aggiunto Fazio - dicono sempre più una cosa: la 'ndrangheta è una soltanto, è una struttura gerarchizzata. I regolamenti di conti sono una fenomeno endemico perché i locali di 'ndrangheta hanno autonomia nei loro territori. Ma per creare un locale di 'ndrangheta occorre l'autorizzazione da un organo gerarchico superiore: il Crimine.

Tutto fa riferimento alla 'mamma' della 'ndrangheta, a Polsi".

"Una delle mie sedi di lavoro è stata Lecco - ha aggiunto il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa -, ricordo di avere fatto 12 interdittive antimafia in un anno, ed erano 'ndranghetisti che arrivavano dalla Calabria. I Coco Trovato, i Barbaro, erano tutti lì. La 'ndrangheta si sposta al Nord perché c'è ricchezza, si investe. E il Nord è poco reattivo, c'era acquiescenza a questo sistema, quasi come se non li riguardasse. Così la 'ndrangheta piano piano si infiltra e arriva negli apparati pubblici, nelle società miste pubblico-privato e cerca di impossessarsi di quei settori".

"La Prefettura - ha detto Castrese De Rosa - può fare moltissimo perché la magistratura ha i suoi tempi ma la Prefettura può agire in via preventiva grazie al Gia, il Gruppo interforze antimafia, che è presente in Prefettura, coordinato da noi e dove partecipano tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. Io nei pochi mesi in cui sono qui a Catanzaro ho già firmato cinque o sei interdittive e altre le stiamo per predisporre. Questo significa che la Prefettura agisce prima e impedisce a queste imprese di lavorare con la pubblica amministrazione".