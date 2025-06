Omicidio - suicidio a Castelvetrano, corpi all'obitorio

Icorpi dei coniugi Francesco Campagna e Mary Bonanno, l'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita a Castelvetrano (Trapani), si trovano da ieri sera nell'obitorio del cimitero della città a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'inchiesta è seguita dal sostituto procuratore Paolo Bianchi della procura di Marsala.

Il magistrato ieri ha effettuato un sopralluogo nella palazzina di via IV Aprile dove abitava la famiglia Campagna. Con lui anche il comandante provinciale dei carabinieri Mauro Carrozzo.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri in merito al dramma che si è consumato venerdì 6 giugno a Castelvetrano, dove una coppia di coniugi sono stati trovati morti in casa. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti al momento è quella dell'omicidio-suicidio. E' stata effettuata l'ispezione del cadavere della donna, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Marsala, titolare dell'attività d'indagine. Dagli accertamenti emerge che la moglie, oltre alle ferite alla testa cagionate da una chiave inglese, presenta anche ferite d'arma da taglio all'addome che sarebbero state inferte con un coltello da cucina, rinvenuto in prossimità del corpo. La donna sarebbe stata uccisa nell'androne dell'appartamento che, attualmente, è stato sottoposto a sequestro. L'uomo, infermiere all'ospedale Villa Sofia di Palermo, invece, si è lanciato terrazzo nel cortile interno. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.