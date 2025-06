Lega, nominati i responsabili provinciali degli Enti Locali

Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, di concerto con il responsabile regionale Enti Locali del partito e sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha ufficializzato oggi la nomina dei nuovi responsabili provinciali Enti Locali della Lega in Sicilia. Sono stati nominati: Salvatore Castrovinci per la provincia di Messina, Fabio Sciascia per Palermo, Rosario Salmeri per Siracusa, Oscar Aiello per Caltanissetta, Rosario Calderaro per Trapani, Vincenzo Milazzo per Enna, Lillo Burgio per Agrigento, Enzo Giannone per Ragusa e Giuseppe Lanzafame per Catania. "Queste nomine - afferma il senatore Nino Germanà - rappresentano un importante passo in avanti nel percorso di consolidamento della Lega sui territori siciliani. Abbiamo scelto figure radicate nelle rispettive province, amministratori e dirigenti che conoscono bene le esigenze locali e che sapranno interpretare al meglio il nostro progetto politico". A fargli eco è Matteo Francilia "Abbiamo ascoltato i territori e individuato persone competenti, capaci e rappresentative. Il loro ruolo sarà fondamentale per rafforzare il legame tra il partito e le comunità locali, sostenere gli amministratori e promuovere una politica fatta di concretezza, buon governo e vicinanza ai cittadini". Le nuove nomine si inseriscono in un più ampio processo di organizzazione territoriale che mira a rendere la Lega sempre più presente e incisiva nell'intero panorama amministrativo siciliano.

(Nella foto Matteo Francilia)