Fondi Europei, Migliore (Cisl Siracusa - Ragusa): nodo strategico per lo sviluppo del Sud est

“Confronto continuo e diretto con gli enti locali. I Fondi Europei e Nazionali ci sono e rappresentano una opportunità unica. La Cisl in prima linea per una programmazione ragionata e di comunicazione continua con il territorio”. Il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, condensa così la due giorni “Opportunità coesione” ideata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione siciliana. L’obiettivo è favorire la massima partecipazione ai bandi (già attivati e di prossima emanazione) attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale. “Siamo al centro di uno snodo nevralgico per lo sviluppo del sud est siciliano – ha sottolineato Migliore – ma serve il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio. Ci sono stati presentati una serie di bandi aperti che hanno bisogno di risposte immediate, ma abbiamo notato troppe assenze da parte di chi dovrebbe poi renderli proposte di progetti. Non ci si può rassegnare alla mancanza di personale adeguato da impiegare in uffici dedicati alla progettazione – sottolinea ancora il segretario della Cisl territoriale – Abbiamo indubbiamente delle carenze di organico, ma tra le maglie dei piani possibili ci sono opportunità di formazione che rappresentano un investimento per il futuro. A questo va aggiunta la disponibilità di consulenti che lo stesso Fondo, con un Centro Servizi di Supporto territoriale, mette a disposizione per qualsiasi necessità. Dall’edilizia sociale alla valorizzazione delle risorse idriche, dall’impiantistica sportiva al turismo e ai suoi servizi, dall’agricoltura alle innovazioni tecnologiche. Un ampio spettro di interventi che rappresentano opportunità uniche. “Se dobbiamo creare sviluppo e se dobbiamo dare garanzie ai giovani, non possiamo che spenderci in questo ambito di risorse – conclude Giovanni Migliore – Come sindacato ci faremo promotori di una serie di incontri con i comuni e i vertici del Libero Consorzio affinché insieme si possano individuare priorità di intervento e partecipare ai tanti bandi aperti. Sviluppo del tessuto sociale e produttivo è per noi garanzia di lavoro e di miglioramento della qualità della vita”