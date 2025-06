Lampedusa, il veliero di Open Arms prende a bordo altri 109 migranti

Il veliero di Open Arms ha assistito altri 109 migranti mentre stava navigando verso Lampedusa con i 54 eritrei presi a bordo dopo averli prelevati da una piattaforma petrolifera abbandonata. L'equipaggio ha lanciato giubbotti salvagente per aiutare 4 persone cadute in acqua, mentre gli altri erano in un gommone sgonfio. La Ong spagnola ha aspettato l'arrivo della Ong Louise Michel che ha provveduto a soccorrere i 109 migranti e li sta trasportando in un porto sicuro, tra loro 10 bambini e otto donne.