Enjoy Barocco, al via i corsi di formazione gratuiti per gli operatori turistici del territorio

Tra le azioni messe in campo dalla DMO Enjoy Barocco per rafforzare il sistema turistico locale c’è anche un investimento strategico su formazione e informazione continua, strumenti fondamentali per accrescere le competenze e la qualità dell’offerta nel territorio.

In un settore in costante evoluzione, labour intensive per definizione e sempre più esigente in termini di specializzazione, la professionalizzazione degli operatori e la capacità di fare sistema sono due leve decisive per potenziare la competitività della destinazione e rafforzarne il brand.

Dopo il favore raccolto attraverso Destination Building, la serie di cinque incontri realizzati dal 27 al 29 maggio nei Comuni del GAL Terra Barocca (Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Santa Croce Camerina) per presentare le attività in corso e il piano strategico della DMO, prende ora il via un nuovo ciclo di formazione gratuita rivolta principalmente agli operatori turistici impegnati sui territori aderenti al GAL Terra Barocca: Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli.

I corsi, organizzati dalla Società Cooperativa F.O.R.UM. nell’ambito del progetto “Terra Barocca Naturalmente Accogliente”, sono finanziati dal GAL Terra Barocca con fondi PSR Sicilia 2014–2022 e si svolgeranno in modalità online sincrona dall’11 giugno al 25 luglio 2025. È possibile iscriversi fino a martedì 11 giugno alle ore 12:00. Ogni corso è a numero chiuso e prevede 25 ore di formazione, articolate in lezioni di circa 2 ore e mezza.

Questi i corsi attivati:

Revenue Management, dal 12 giugno al 15 luglio – ore 14:20–16:50

Controllo di Gestione, dal 16 giugno al 28 luglio – ore 17:00–19:30

Inglese per l’Ospitalità, dal 12 giugno al 29 luglio – ore 17:00–19:30

Property Management e Normativa Turistica, dall’11 giugno al 14 luglio – ore 14:20–16:50

Digital Marketing, dal 13 giugno al 25 luglio – ore 16:00–19:00 (prima lezione il 13 giugno ore 15:30–19:30)

Questa iniziativa rientra a pieno titolo nel percorso di sviluppo e consolidamento della destinazione Enjoy Barocco, con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali, migliorare la qualità dei servizi e accrescere l’attrattività turistica dell’intero comprensorio.

La partecipazione è completamente gratuita. A tutti coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Durante la selezione dei candidati, sarà data priorità agli operatori già aderenti alla DMO Enjoy Barocco. Per chi non ha ancora formalizzato l’adesione, è possibile farlo in pochi minuti tramite il portale ufficiale: www.enjoybarocco.com/diventa-partner