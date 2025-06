Anticrimine nella zona sud del Siracusano: 18 sanzioni

Agenti della Polizia di Stato, in servizio nei Commissariati di Avola, Noto e Pachino, con l’apporto del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e con il precipuo scopo di innalzare la percezione di sicurezza nei cittadini residenti nei centri della zona sud della provincia.

Il dispositivo di prevenzione è stato attuato con l’organizzazione di posti di controllo nelle vie dei centri storici e nelle periferie delle città interessate.

Nel corso del servizio, che si è svolto durante il decorso fine settimana, sono stati identificati 215 persone e controllati 175 veicoli. Sono state elevate 18 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada e, nello specifico, per omessa revisione del veicolo e per utilizzo del telefono cellulare durante la guida.