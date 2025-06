Diciassette artisti siciliani a Trieste espongono alla mostra "Ombre di guerra"

Diciassette artisti siciliani alla mostra “Ombre di guerra”, che venerdì 13 giugno sarà inaugurata al Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” di Trieste. L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e organizzato dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra presieduta dall’acatese Fabio Casì, in sinergia con l’assessorato comunale alla Cultura. Un altro acatese, il maestro Luigi Marco Iacono, ha curato e allestito l’esposizione, che oltre al recupero della memoria, vuole essere riflessione e denuncia a ottantuno anni dal bombardamento della città che causò la morte di circa 450 persone e ne ferì oltre mille.

Le opere sono di Arturo Barbante, Guido Carpinteri, Patrizia Cerminara, Valentina Dezio, Gabriella Di Natale, Giulia Erba, Luigi Marco Iacono, Francesco Lantino, Rosetta Giambarresi, Giovanna Giaquinta, Serenella Guzzo, Kristo Neziraj, Gino Taranto, Ausilia Miceli, Enzo Napolitano, Beatrice Nicosia e Marzia Nigito.

La mostra vuole essere anche un omaggio a tutte le vittime civili della guerra, troppo spesso dimenticate, ridotte a numeri, a statistiche. Attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea, si vuole restituire loro umanità, voce, dignità. Ma al tempo stesso “Ombre di guerra” lancia un messaggio urgente e universale: la pace non è solo un’assenza di conflitto, ma un cammino che si costruisce ogni giorno, a partire dalla memoria e dalla consapevolezza del dolore che ogni guerra porta con sé. Si potrà visitare fino al 13 luglio, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 16.

Oggi il presidente Fabio Casì (nella foto, il suo intervento) ha partecipato, con le massime Autorità cittadine, alle manifestazioni commemorative del bombardamento.