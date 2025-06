Unicredit, Forum delle Economie Agrifood il 12 giugno a Ragusa

Giovedì 12 giugno con inizio alle ore 10,30 a Ragusa all'Auditorium G. B. Cartia della Camera di Commercio, è in programma il Forum delle Economie UniCredit dedicato all'AgriFood.

Nel corso dell'iniziativa, organizzata da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e con CNA Sicilia, verrà presentato uno studio di Prometeia su scenari e sfide globali per la filiera siciliana dell'Agrifood.

La filiera Agrifood rappresenta un importante motore di sviluppo per l'economia siciliana: considerando la filiera estesa, che include anche la distribuzione dei prodotti agroalimentari e il canale Ho.Re.Ca., contribuisce infatti, con oltre 186 mila imprese, a quasi il 40% dell'economia dell'isola, contro una media di poco superiore al 27% per l'Italia.

I lavori saranno aperti dagli interventi di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Salvatore Barbagallo, Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, e di Sebastiano Battiato, Presidente CNA Sicilia. A

seguire la presentazione dello studio sulla filiera siciliana dell'agrifood da parte di Andrea Dossena, Associate Partner Prometeia, e una tavola rotonda, moderata dal giornalista Giambattista Pepi, in cui interverranno Tindaro Germanelli, Segretario CNA Agroalimentare Sicilia, Maria Teresa Cardinale, Referente Ufficio SIMEST Sicilia, Silvana Marchese, Head of Italy Food Voluntary Certification Business Development di RINA

Agrifood, Salvatore Cascone, Direttore Cooperativa Progetto Natura, Luca Occhipinti, Co-Founder e CEO Lualtek, Gianfranco Di Girolamo, Responsabile Business Management Corporate Sicilia di UniCredit.

Nel pomeriggio si svolgerà un B2B in cui circa quaranta imprenditori siciliani dell'agrifood si incontreranno con sei buyers provenienti da Belgio, Danimarca, Francia e Romania: sarà un'opportunità concreta per avviare nuove partnership commerciali.