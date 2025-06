Ex Blutec, sindaca di Termini Imerese: servono risposte istituzionali

La situazione dello stabilimento Blutec a Termini Imerese "ci preoccupa. Dall'ultimo incontro avvenuto lo scorso anno al ministero con il ministro Urso, non abbiamo più notizie. Non è mai stato presentato il piano industriale di Pelligra, e neppure la Regione ha notizie chiare. Le uniche che abbiamo sono quelle che arrivano dalla stampa di un ingresso importante di Nicolosi. A febbraio era previsto un incontro a Termini Imrese con il ministro Adolfo Urso, ma poi non si è concretizzato. Stiamo continuando a chiudere un incontro anche in assessorato regionale perché il territorio merita di avere risposte. Stiamo lavorando ma dall'altra parte vorremmo aver una chiarezza istituzionale che in quest'ultimo periodo sta mancando".

Lo ha detto il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, parlando con i giornalisti della vertenza Blutec, a margine di un incontro a Palermo.