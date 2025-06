Aeroporto di Comiso, M5S: basta all'immobilismo e alle lacrime di coccodrillo

“Basta lacrime di coccodrillo”. E’ lo slogan che è stato scelto per la manifestazione, in programma venerdì 13 giugno alle ore 19,00, davanti all’aeroporto di Comiso per dire “basta” ad uno stato di immobilismo che ha portato, di fatto, l’aeroscalo comisano a un contenitore vuoto. “Poche e tardive le tratte che hanno portato i bandi della Camera di Commercio grazie ai fondi regionali – evidenzia la deputata regionale Stefania Campo insieme al coordinatore provinciale Federico Piccitto -. Le uniche novità sarebbero Nizza e Basilea che comunque non sono in programma per la Summer 2025 ma inizieranno una in autunno e l’altra addirittura la prossima estate. L’ Aeroporto di Comiso è un gioiello strategico per il Sud-Est della Sicilia ed è in agonia. Non possiamo restare spettatori. È ora di agire per il rispetto e la dignità di questa nostra infrastruttura. Questa è una vicenda che riguarda tutti. Per questo invitiamo tutti a partecipare attivamente: operatori turistici e alberghieri, commercianti, ristoratori, tutte le categorie economiche, produttive e professionali, giovani studenti e cittadine e cittadini del Sud-Est. L’ aeroporto è il motore dello sviluppo locale, non può fare la fine dell’autostrada Siracusa-Gela o della ferrovia Siracusa-Ragusa-Caltanissetta. Vogliamo più voli, più opportunità, più turismo e crescita economica. Il nostro territorio merita collegamenti efficienti con l’Italia, l’Europa e il resto del mondo. Essere periferia geografica, oggi, non è più un destino immutabile. Uniamoci per un futuro migliore: Più voli, più passeggeri, più futuro per il Sud-Est siciliano”. Alla manifestazione, oltre agli esponenti del M5S provinciale, prenderanno parte anche il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, la senatrice Ketty Damante e il deputato nazionale Filippo Scerra.