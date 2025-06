Omicidio Pellizzeri a Siracusa, recuperata in mare la pistola utilizzata per ucciderlo

Non soltanto i telefonini sequestrati su disposizione della Procura di Siracusa per tentare di far luce sull'omicidio di Giuseppe Pellizzeri, ma notizia dell'ultimora è quella del ritrovamento della pistola dalla quale sono partiti due proiettili che hanno ucciso l'ufficiale della Capitaneria di Porto di stanza a Messina. Sono stati i sommozzatori dei Militari dell'Arma a recuperare la calibro 7,65 utilizzata da Francesco Mirabella, ora rinchiuso nel carcere di Cavadonna, per 'regolare i conti'. Ed è stato l'improvvisato sicario a dare indicazioni ai carabinieri per il ritrovamento della pistola. La 7,65 è stata ripescata in un'area poco frequentata del porto di Siracusa. Adesso sarà inviata al Ris di Messina per la perizia balistica.

Intanto domani Mirabella accompagnato dal suo avvocato di fiducia, Antonio Meduri, dovrà presentarsi davanti al Gip Andrea Migneco. Il giudice dovrà decidere se convalidare o meno il fermo. L'interrogatorio è in programma per le 9,30.

Intanto il movente sembrerebbe più definito. Fonti rservata riferiscono che i Pellizzeri, proprietari del ristorante Ostrica Park, avrebbero fatto pressioni su Mirabella per riscuotere le mensilità dell'affitto di un magazzino di prodotti ittici in via Elorina. Poche ore prima del delitto, avvenuto lunedì verso le 18, l'Ufficiale della Capitaneria avrebbe aggredito un fratello di Mirabella. Si parla di un debito di 3000 euro. Quindi il chiarimento sarebbe stato spostato di qualche ora in un bar di via Elorina. Qui l'epilogo sfociato nel sangue.

Sull'omicidio Pellizzerri, il Consiglio comunale di Siracusa ha osservato un minuto di silenzio.L'opposizione ha chiesto una seduta aperta per affrontare l'emergenza criminalità.

(Nella foto il presunto assassino Francesco Mirabella)