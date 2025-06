Crisi idrica, diga Fanaco pienamente operativa in Sicilia

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si legge in una nota, "ha risposto ad una interrogazione parlamentare in forma scritta sul tema della diga di Fanaco, in provincia di Palermo, e più precisamente su interventi di manutenzione agli impianti della diga". "Nel rispondere agli onorevoli interroganti - sottolinea la nota -, il Mit ha precisato che la diga, la cui gestione è competenza regionale, è attualmente in regolare esercizio senza alcuna limitazione all'utilizzo della risorsa idrica e che la società di gestione ha attuato una serie di misure per contenere gli impatti sull'approvvigionamento idrico, in accordo con la Cabina di Regia per la crisi idrica. Le iniziative hanno riguardato, da un lato, l'incremento della disponibilità idrica attraverso l'individuazione di nuove fonti e la riattivazione di infrastrutture precedentemente dismesse; dall'altro, il rafforzamento della capacità di interconnessione tra sistemi idrici differenti, per consentire il trasferimento della risorsa dalle aree meno critiche verso quelle maggiormente in sofferenza, garantendo la continuità del servizio idrico ai comuni serviti dall'invaso", conclude la nota del Mit.