Grande attesa a Selinunte per il coro dell'Unitre di Modica al Festival regionale

Sabato 14 Giugno il Coro della Sede di Modica dell’Università della terza e delle tre età parteciperà a Selinunte al Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia. Anche quest’anno l’esibizione del Coro di Modica è particolarmente attesa dopo i lusinghieri risultati degli anni precedenti e dopo l’affermazione registrata a Modica in occasione della dodicesima edizione organizzata e realizzata nella Città della Contea. Da considerare che il Coro, diretto dalla maestra Claudia Perrone ed accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro alla tastiera, è stato chiamato ad eseguire l’Inno dell’Unitre che precederà l’apertura del Festival. Per Claudia Perrone, che dirige il Coro da questo Anno Accademico in fase di chiusura, si tratta di un debutto mentre il Coro è stato sempre presente.

L’occasione è stata colta al volo da un nutrito numero di Soci e dai Componenti il Consiglio Direttivo, con in testa il Presidente Enzo Cavallo, per accompagnare le coriste a Selinunte e condividere momenti di socialità.