Bonifica in piazza della Repubblica a Catania per il decoro urbano

Operazione della polizia nella "voragine" della centrale piazza della Repubblica di Catania.

Agenti delle Volanti della Questura, con il supporto dell'amministrazione comunale e della proprietà dell'area, hanno avviato un'operazione di "bonifica e di ripristino del decoro urbano".

E' il secondo intervento nell'area disposto dal Questore, Giuseppe Bellassai, per dare risposte anche alle segnalazioni di residenti di corso Sicilia, riuniti in un comitato.

Il primo intervento ha riguardato la rimozione con una gru della baraccopoli creata con rottami e metalli e dove nei giorni scorsi erano stati trovati cinque stranieri senza permesso di soggiorno che sono stati trasferiti nel Cpr di Caltanissetta e poi sono stati espulsi. A operazione completata l'area sarà restituita alla proprietà. Nei prossimi giorni sono previste altre analoghe operazioni da parte della polizia nella stessa zona per il "ripristino della sicurezza".