Aliscafo non porta ricette a Lampedusa: utenti disperati

Nelle Pelagie c'è un medico di base che lavora su Linosa.

E altri due che operano su Lampedusa.

Novecento gli assistiti delle due isole che hanno scelto come dottore Dionysios Liapis, dopo che la dottoressa Cutrone, medico di base a Lampedusa, è andata in pensione.Per un periodo Liapis è stato autorizzato a operare anche su Lampedusa (era a Linosa due giorni e tre nell'isola più grande), ma poi il permesso è stato revocato dall'Asp. Liapis mandava le ricette per i suoi assistiti a Lampedusa attraverso l'equipaggio dell'aliscafo che fa la spola tra le due isole. "Ora il comandante del natante non accetta più le buste con le ricette - dice Liapis - e l'unica farmacia di Lampedusa nel periodo estivo non vuole lavorare con le prescrizioni inviate via mail perché è cominciata la stagione turistica e il lavoro è troppo". Il risultato è che i lampedusani che hanno come medico Liapis, soprattutto gli anziani e quelli che non dispongono di Internet o che non sanno usare la mail, non possono avere le prescrizioni e quindi non possono comprare i farmaci.

Il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino dice: "Affidare ricette all'equipaggio di un aliscafo non mi pare un metodo ortodosso. Così come fare ricette a pazienti che non si visitano in quanto stanno a Lampedusa. La guardia medica è stata potenziata proprio nell'attesa che un medico partecipi al bando e decida di venire a Lampedusa". Il dottore dice che nel 2024 ha inviato la raccomandata per partecipare al bando sul medico di base di Lampedusa, ma il bando non è stato ancora emanato. Il consigliere comunale di opposizione Totò Martello afferma: "E' solo una questione di buon senso. Questo succede anche perché la farmacia opera in regime di monopolio essendo l'unica dell'isola". I deputati del gruppo Pd all'Ars avevano presentato una interrogazione all'assessore regionale alla Salute scrivendo: "Nel febbraio 2025 il Direttore del dipartimento cure primarie dell'Asp di Palermo, Salvatore Vizzi, ha revocato il provvedimento di incarico provvisorio disponendo che il dottor Liapis Dionysios si limitasse a svolgere il servizio di base esclusivamente nell'isola di Linosa, privando di un servizio essenziale i cittadini di Lampedusa che lo avevano indicato quale medico di base".