Modica, "Italia Avventura" nell'area archeologica di Cava Ispica e al Parco Forza di Ispica

La settima stagione di “Italia Avventura” approda nell’area archeologica di Cava Ispica, in territorio di Modica, e al Parco della Forza, a Ispica. Una troupe, guidata dalla delegata regionale, la siciliana Daniela Formica, ha registrato quello che può essere definito uno show turistico di promozione territoriale a 360 gradi.

A condurre per mano il visitatore in un accattivante viaggio tra storia e leggenda, sono stati la guida Ernesto Riuta, le “esploratrici” Annalisa e Francesca, l’operatore Walter, con la regia di Luigi Simone Veneziano.

“Italia Avventura, prodotta da Michele Di Stefano e Loredana Saturno – dice Daniela Formica – racchiude nel suo format il segreto che ammanta di stupore i paesaggi e la gente del Sud Est della Sicilia: arte, storia, dominazioni, civiltà, cultura, misteri. Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche locali, IGP e DOP. Ma Italia Avventura è anche offerta turistica, grazie ad una visibilità nazionale e internazionale. Portiamo in giro per il mondo le “perle” della nostra terra”.

Nella foto, la troupe di Italia Avventura a Cava Ispica.