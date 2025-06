Settimana del Liberty, eventi a Chiaramonte Gulfi

Vola sulle ali delle farfalle la nuova, settima, edizione della settimana internazionale del Liberty che in tutta Europa torna a celebrare la corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.

Dall'8 al 14 luglio va in scena l'Art Nouveau Week e in Italia sarà l'Associazione Italia Liberty ad organizzare gli eventi che avranno come filo conduttore di questa nuova edizione la Farfalla.

Che campeggia nell'illustrazione del Ventaglio pubblicitario "Putnam Fadeless Dyes-Tints" del periodo anni Venti del Novecento che raffigura una ninfa verde in abiti persuasivi che usa "Putnam Fadeless Dyes and Tints" per dipingere le ali di una farfalla dall'aria interrogativa.

La settimana offre un palinsesto di appuntamenti, tra visite guidate, grandi tour, mostre e convegni, curato dall'esperto in materia Andrea Speziali che condurrà anche quattordici incontri, due al giorno, per scoprire anche manufatti inediti in stile Liberty.

Oltre cento i percorsi di visite guidate giornaliere in più di settanta città italiane che includeranno l'accesso a edifici Liberty di norma chiusi al pubblico come villa Pottino a Palermo, villa Magrini a Cesenatico, Villa Serafini a Riccione, Palazzo Pastore a Melfi o villa Simonini a Lucca e che toccheranno anche i principali cimiteri monumentali d'Italia, con un ciclo di visite guidate dedicate al Liberty e all'arte funeraria tra XIX e XX secolo.

Italia Liberty annuncia anche una serie di tour esclusivi dedicati all'Art Nouveau: pensati per un pubblico amante dell'arte e dell'eleganza, si svolgeranno tra l'Italia e la Spagna, con percorsi che uniscono cultura, architettura e raffinatezza.

La Sicilia primeggia in questa edizione, fungendo da capofila: oltre alle visite guidate in città tra Catania e Palermo è in programma il ciclo di conferenze "Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all'Art Déco" e, tra i vari appuntamenti, si apriranno i cancelli di villa Pottino, quelli di Villa Ardizzone a Catania e Casa Museo Liberty a Chiaramonte Gulfi dove all'interno si vedranno opere di vari autori come Ernesto Basile, René Lalique, Legras, Carlo Zen e una notevole collezione di produzioni ebaniste.