Modica, tornano i "Santuna di San Pietro": presentazione dell'evento a Palazzo dei Mercedari

Sarà presentato mercoledì 18, alle 10,a Palazzo dei Mercedari di Modica, l’evento “I Santoni di San Pietro”, che torneranno a sfilare in corteo a Modica dopo oltre settant’anni, sabato 21 giugno. L'iniziativa sarà illustrata dalla sindaca di Modica, Maria Monisteri; da monsignor Giuseppe Stella, Arciprete della Chiesa Madre di San Pietro; e da Giuseppe Walter Buscema e Pierpaolo Ruta dell’associazione Kalikantun. Il progetto è stato concretizzato in memoria di Giorgio Buscema, giornalista de La Sicilia, e Franco Ruta, figura chiave nello sviluppo del cioccolato a Modica, entrambi grandi appassionati delle tradizioni popolari della Contea di Modica, e tra i fondatori, nel 1975, della prima radio privata di Modica, Radio Emmeuno.

Dopo settant’anni tornano i “Santuna di San Pietro”, le statue giganti mobili raffiguranti Gesù e i dodici apostoli che, fino al 1953, caratterizzavano la festa di San Pietro il 29 giugno. I “Santuna” precedevano la processione del simulacro di San Pietro insieme ad altri elementi coreografici, come il gigante San Cristoforo. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale, i tredici Santoni saranno collocati presso Palazzo dei Mercedari, dove saranno resi fruibili al pubblico.