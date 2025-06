La polizia 'blinda' Siracusa, Movida a Ortigia nel rispetto delle leggi

A seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Giovanni Signer, tenutosi alla presenza dei rappresentanti di categoria e degli esercenti dei locali pubblici operanti in Ortigia e con una rappresentanza del Comitato di Cittadini di Ortigia Cittadinanza Resistente, la Questura di Siracusa, quotidianamente impegnata nell’organizzazione di idonei controlli amministrativi, finalizzati al rispetto delle norme poste a presidio di una movida sicura e del sano divertimento, pianificherà mirati servizi interforze per assicurare al contempo l’interesse ad una sicura fruizione estiva del centro storico di Ortigia da parte dei turisti italiani e stranieri in cerca di divertimento e l’interesse ad una maggiore auspicata vivibilità dell’isola da parte dei residenti di Ortigia. Il Questore Roberto Pellicone: “Le leggi e le norme servono per stabilire un ordine nella società, proteggere i diritti dei cittadini, risolvere i conflitti e garantire la coesione sociale. È per tali ragioni che i previsti controlli avranno il precipuo scopo di garantire una sicura fruizione della movida serale ai giovani a garanzia dell’interesse del territorio e della propensione turistica del capoluogo aretuseo. Particolare attenzione sarà posta al problema del consumo di alcolici tra i minorenni e al rispetto delle norme di sicurezza dei locali e dei limiti regolamentari alle emissioni sonore notturne”.