Il Lions Club Modica raccoglie 800 occhiali usati per donare la vista a chi ne ha bisogno

Il Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, ha realizzato una straordinaria iniziativa di solidarietà, raccogliendo ben ottocento occhiali usati destinati a persone bisognose, sia in Italia che nel resto del mondo. Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla generosità dei cittadini di Modica, Ispica e Pozzallo, che hanno contribuito alla raccolta attraverso una rete di parrocchie, farmacie, ottici, aziende e professionisti impegnati nel sostegno di questo importante service. Gli occhiali raccolti sono stati inviati al Centro Italiano Lions “Raccolta Occhiali Usati” di Chivasso, in provincia di Torino, dove verranno rigenerati e successivamente distribuiti a chi ne ha più bisogno, con particolare attenzione a famiglie svantaggiate sia Italia che realtà economicamente svantaggiate in Africa e in alcune zone d’Italia. Il Lions Club International è da anni in prima linea nella prevenzione della cecità e nella tutela della salute visiva. Attraverso screening mirati, il Lions Club identifica persone con problemi di vista che, per motivi economici, non possono permettersi un paio di occhiali. Questo gesto concreto può cambiare la vita di molti, consentendo loro di lavorare con dignità e, nel caso dei bambini, di seguire con serenità il percorso scolastico. La campagna di raccolta prosegue nei territori di Modica, Ispica e Pozzallo, con quattordici punti di raccolta attivi. I cittadini possono donare i loro occhiali usati a Modica presso Ottica Claudio Spoto (Corso Umberto), Ottica Daniela Sortino (Corso Umberto), Ottica Carolina Vindigni (Piazza Santa Teresa), Supermercato Decò (Via Sacro Cuore), Supermercato Conad “Le Liccumie” (C.da Pirato), Supermercato Conad “Treppiedi Sud” (Piazza Paolo Balsamo), Parrocchia Madonna delle Lacrime (Via Circonvallazione Ortesiana), Studio Medico Pisana-Tiralongo-Miserandino (Via Alcide De Gasperi), Studio Amministrazione Condomini Zacco & Zacco (Via Resistenza Partigiana), Ecofaber (C.da Cammaratini), Farmacia Mantegna (Piazza Corrado Rizzone), Farmacia Roccasalva (Via Nazionale). Sono previsti ancche altri due punti di raccolti a Ispica presso Ottica Ada Coppa (Via Duca degli Abruzzi) e a Pozzallo presso Ottica Tania Quartarone (Corso Vittorio Veneto). Il Lions Club Modica ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa e invita i cittadini a continuare a sostenere il progetto, per regalare una nuova possibilità a chi ha bisogno di guardare il mondo con occhi diversi.