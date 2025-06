Modica, tornano i Santoni di San Pietro: dopo 72 anni rivive la processione delle statue giganti

Dopo più di 70 anni a Modica tornano i “Santuna di san Pietro”, le grandi statue mobili raffiguranti Gesù e i dodici apostoli che fino al 1953, durante la processione del simulacro di San Pietro, caratterizzavano la festa. Fu il vescovo di allora della diocesi di Noto, monsignor Calabretta, a vietare queste iniziative, non solo per San Pietro a Modica,. ma anche per altre processioni che si svolgevano nei Comuni della diocesi e che rischiavano di trasformare la ricorrenza in uno spettacolo che poco aveva a che fare con il contesto religioso. La tradizione dei Santoni a Modica viene ripresa a distanza di 72 anni grazie all'iniziativa dell'Associazione Kalikantun e come un omaggio alla memoria di due personaggi che hanno lasciato il segno nella conservazione delle tradizioni del territorio della Contea di Modica: il giornalista Giorgio Buscema, e l'imprenditore Franco Ruta, il padre della cioccolata di Modica. Entrambi, tra l'altro, tra i fondatori, nel 1975, di Radio Emmeuno, la prima radio privata a Modica e in provincia di Ragusa. I santoni sono statue imponenti che è possibile trovare in Spagna ( i Gigantes), ma anche in Sicilia, ad Aidone, a San Cataldo, ad Aragona, ma, anche in Calabria. A Modica i figli di Giorgio Buscema, Walter, e di Franco Ruta, Pierpaolo, hanno voluto seguire le orme dei genitori nella conservazione delle tradizioni locali impegnando tempo e risorse per realizzare qualcosa di importante. Doveroso ricordare la realizzazione delle strutture, affidata al maestro d'arte Giorgio Cicero, e la realizzazione dei costumi, curata dalla sarta Rita Alasso.

La presentazione dell'evento è stata curata, a Palazzo dei Mercedari, da Pierpaolo Ruta, dalla sindaca, Maria Monisteri, da Walter Buscema, da don Peppe Stella, arciprete di San Pietro, e dall'assessore al turismo, Tino Antoci (nella foto da sinistra). Tutti hanno messo in rilievo l'importanza di una operazione culturale destinata a fare scuola e a rappresentare un virtuoso esempio di collaborazione tra diverse entità cittadine: creatività, risorse economiche, coinvolgimento della Chiesa locale. Nella processione di sabato saranno impegnate più di 40 persone che si alterneranno all'interno della struttura dei Santoni, ad ogni sosta nel percorso.