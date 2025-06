Lotta agli incendi, inaugurata a Palermo la nuova sala unica regionale

E'stata inaugurata stamattina dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la nuova sala operativa unica regionale nella sede di Sicilia Digitale, in via ammiraglio Paolo Thaon de Revel, a Palermo.

Obiettivo della struttura è potenziare il sistema di controllo e monitoraggio antincendio in Sicilia, riunendo le unità dei dipartimenti della Protezione civile e del suo volontariato, del Corpo forestale e, nel periodo antincendio, anche del Corpo dei Vigili del fuoco.

L'istituzione del centro operativo risponde alla volontà della giunta Schifani di ottimizzare il coordinamento delle forze in campo e di garantire interventi antincendio più rapidi ed efficaci, dice la Regione. Al suo interno ospiterà personale del Corpo forestale e della Protezione civile che, durante il periodo della campagna antincendio, sarà affiancato da due unità dei vigili del fuoco.

"E' un passo verso la sinergia tra i vari corpi dello Stato, Forestale da un lato Regione e Protezione civile dall'altro, per fare in modo di affrontare le emergenze con la maggiore sinergia possibile. Un passo in avanti che prelude all'inaugurazione, l'anno prossimo, della Control room che, con riprese dall'alto, controllerà tutto il territorio grazie a fondi del Pon legalità messi a disposizione dal governo nazionale che erano quasi persi e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi" ha detto Schifani.