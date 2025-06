Marina di Modica, enogastronomia: al Lido Sud arriva la nuova pizzeria della Contea

Ha aperto i battenti a Marina di Modica “La Contea al Sud”. La nuova pizzeria sul mare nasce dal connubio tra la storica tradizione della pizzeria “La Contea” che opera da 40 anni nel centro storico di Modica e alcuni soci del ristorante “Corallo”. “La Contea”, da sempre punto di riferimento della gastronomia modicana, porta il gusto autentico della Sicilia al “Lido Sud” di Marina di Modica.

“La Contea al Sud” rappresenta una nuova esperienza che porta con se tutto il know how di un presidio storico dell’enogastronomia modicana. La nuova pizzeria offre ai villeggianti un affascinante viaggio nel cuore della Sicilia sud-orientale, una terra che sa mescolare la ricchezza storica e artistica del barocco con l’autenticità e l’eccellenza della tradizione gastronomica locale.

“Da sempre ci impegniamo a mantenere vivo l’ardente spirito del Sud. Con questa nuova apertura vogliamo offrire un angolo di paradiso in cui sentirsi a casa, tra una nuotata, un tramonto e una pizza indimenticabile” afferma Federico Minicucci, uno dei soci del progetto.