Presidente ARS Galvagno indagato a Palermo per corruzione

Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno è indagato a Palermo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la procura guidata da Maurizio De Lucia gli contesta il reato di corruzione, per l'assegnazione di alcuni fondi da parte dell'Ars.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, ci sarebbe stata un'assegnazione orientata verso due imprenditori, che avrebbero offerto in cambio alcuni incarichi a collaboratori di Galvagno.

Una tesi già respinta dall'esponente di Fratelli d'Italia nel corso di un interrogatorio due settimane fa. Secondo Repubblica, Galvagno aveva saputo dell'inchiesta a suo carico all'inizio dell'anno, ricevendo una proroga di indagine, e aveva chiesto di essere sentito dai magistrati.

"Avendo avuto modo, in questi anni, di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell'azione pubblica, sono certo che il presidente dell'Ars Galvagno saprà chiarire al più presto le contestazioni che, ad oggi, risultano semplicemente oggetto di indagine. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, auspico che ogni elemento venga accertato con la massima celerità e chiarezza". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.