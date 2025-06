Catania, beccato a San Berillo mentre tenta di rompere lunotto di un'auto

Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto ai reati, disposti e coordinati secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, con attenzione ai reati predatori, tra cui furti di auto e su autovetture, che arrecano disagi e problemi alla cittadinanza. Tali attività risultano ancora più incisive con l’arrivo della stagione estiva, che richiama in città numerosi turisti e visitatori. La Stazione Carabinieri di Catania Piazza Verga ha quindi messo in campo dei servizi di pattuglia nel centro cittadino, impiegando sia equipaggi a bordo di autovetture con i colori d’istituto sia militari in abiti borghesi. In tale contesto, intorno alle ore 19:00, durante uno di questi servizi, i Carabinieri hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. Proprio in quei momenti, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha riferito agli equipaggi di aver ricevuto la telefonata di un cittadino che, tornato a prendere la sua auto parcheggiata su via Monsignor Ventimiglia, l’aveva trovata con un finestrino rotto e con l’abitacolo a soqquadro, sorprendendo anche l’autore del reato che stava uscendo dal veicolo e, come se nulla fosse, si stava allontanando a piedi. La vittima ha fornito all’operatore della Centrale una descrizione accurata del malvivente che, naturalmente, è stata diramata a tutti le pattuglie dell’Arma in perlustrazione nella città. I militari di Piazza Verga, che avevano già adocchiato l’uomo, accertato che corrispondeva alla descrizione appena diramata dai colleghi della Centrale Operativa hanno, quindi, deciso di seguirlo con discrezione per monitorarne i suoi movimenti. Gli investigatori non hanno dovuto attendere molto perché il soggetto, pedinato fino al quartiere San Berillo, credendo di non essere visto, scelta una berlina, si è avvicinato e ha tirato fuori dalla tasca un martelletto “frangivetro” con il quale ha cercato di rompere un deflettore. A quel punto, immediato è scattato l’intervento dei militari dell’Arma che lo hanno subito bloccato e messo in sicurezza e, dopo la perquisizione, è stato naturalmente recuperato l’arnese da scasso. Il rapido scambio di informazioni con i colleghi della Centrale Operativa ha permesso di accertare in tempo reale che il 37enne catanese era già stato arrestato per reati analoghi; anche per questo motivo, i Carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto aggravato su autovettura in sosta. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’arrestato e stato quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.