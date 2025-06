Pistola sotto il divano della cucina, 39enne arrestato a Pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illegale di arma clandestina, un 39enne con precedenti penali per reati in materia di armi, contro la persona e il patrimonio. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve calibro 38 con 5 cartucce, priva di tappo rosso e modificata per essere resa offensiva. L’arma, che era nascosta sotto il cuscino del divano della cucina, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa. (Ref. Cap. Guarriello 366.7842912) È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato